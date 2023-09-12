В Українському інституті майбутнього розповіли, кого росіяни вважають найбільш вірогідним наступником Путіна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Український інститут майбутнього проводить соціологічне опитування в Росії не вперше. За останній рік різко впав рівень довіри до Володимира Путіна, і причиною цього був марш Пригожина, він впав на 7%. Найбільше впав рейтинг довіри до Кадирова, мінус 15%. Вперше росіяни говорять про те, що вони хочуть, щоб саме Путін назвав їм свого наступника", - підкреслив Денисенко.

За словами виконавчого директора Українського інституту майбутнього, росіяни не бачать картини майбутнього без наступника Путіна.

"Росіяни розуміють, що без Путіна їм страшно. Але вони розуміють, що він смертний. 25% росіян говорять про те, що вони хочуть бачити нового президента. Майже 50% говорять про те, щоб саме Путін назвав свого наступника. А серед тих, кого вони вважають найбільш вірогідним - це прем'єр-міністр РФ Мішустін. У якого зараз, якби не було Путіна, рейтинг складає 24 %. І це приємна новина для нас. Тому що хочеться, щоб Путін злякавшись цієї цифри почав нищити своїх найближчих конкурентів", - наголосив Денисенко.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що за останні 6-7 місяців 270 тисяч людей нібито добровільно підписали військові контракти з російською армією

У вівторок, 12 вересня, президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня "днем возз'єднання" РФ та окупованих українських територій











































