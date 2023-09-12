Путін пропонує святкувати у РФ день затвердження окупації українських територій

Про це йдеться у відповідному документі.

Зазначається, що Путін хоче святкувати 30 вересня "день возз'єднання Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією".

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що так зване возз'єднання окупованих українських регіонів з Росією засноване на "історичній спільності народів, які проживають на цих територіях".

Вказується, що закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Анексія територій України: що відомо

20 вересня 2022 року так звані "громадські ради" окупованих Херсонщини та Запоріжжя ухвалили рішення провести "референдуми" про входження цих територій у склад РФ. Згодом про рішення провести псевдореферендум заявили терористичні організації "ЛНР" та "ДНР".

Усі "референдуми" відбулися з 23 по 27 вересня.

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що відмовитися проголосувати не можна, бо людину за непокору окупанти заберуть на підвал, а наслідки будуть ще гірші.

А очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що дуже мізерна кількість українців взяла участь у російському псевдореферендумі в Херсоні, жодної людини не перебуває на дільницях навіть на відео пропагандистів.

Політолог Володимир Молчанов повідомив, що на Херсонщині збирачі голосів "референдуму" просять проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.

Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонської й Запорізької областей: підписав укази про визнання Херсонщини та Запорізької області "незалежними територіями".

Того ж дня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.