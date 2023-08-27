“В українців є гарна властивість – ми дуже швидко всьому вчимося”: Азовець Романов про міжнародну допомогу Україні 

Про це він розповів у інтерв'ю каналу Еспресо.TV.

Таким чином військовий відповів на питання, чи достатній рівень допомоги Україні сьогодні.



"Знаєте, для нас зараз є важливим все. Починаючи навіть із джипів, хоча зараз краще закупляти броньовану техніку. Для мене головне, щоб були живі хлопці й дівчата. Тому в принципі будь-яка допомога завжди потрібна. В українців є дуже гарна властивість – ми дуже швидко всьому вчимося. Тому не важливо, що там приїде, ми усьому швидко навчимося. Ми виженемо цього ворога, тому що так не може

відбуватися далі", - пояснює азовець.

Романов також розповів про ситуацію у своєму рідному місті Краснодон, що на Луганщині, та зазначив, що після перемоги там буде дуже складний процес фільтрації, адже у 2014-2016 роках туди заїхало багато диверсантів.

"Багато хто за 2014-2016 роки заїхали на окуповані території й купляли там масово за дешево будь-яку нерухомість. Вони підробляли українські паспорти й виїжджали на територію України, де вели диверсійну діяльність. Тому фільтрація цього всього буде дуже складна. Як правильно це робити, покаже тільки час", - ділиться воїн.

Азовець також нагадав, що поки що рано розслаблятися тим, хто перебуває у більш спокійних регіонах України.

"Якщо у Києві зараз спокійно, це не означає, що сюди не прийдуть знову. Це мають розуміти люди з усіх регіонів країни. Війна може початися і з іншого боку.", - каже він.

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Окрім того, Романов задається питанням - як себе почувають чоловіки, що виїхали за кордон під час війни, не маючи на це практичних підстав.

"Я порівнюю це з пагорбом, на якому є триповерховий будиночок, де найнижчий поверх почало затоплювати або туди почали приходити крадії. Допоки вся решта будинку спокійно собі живе і думає, що воно його не торкнеться, так само як в Україні, усе забравши внизу, крадії переходять вище. Якщо там усе пройшло безкарно, можна йти далі. Тут постає питання, як за кордоном почувають себе чоловіки? Для мене – це не люди. Є звичайно інваліди або професії, які краще розвиватимуться там. А от про решту я навіть не знаю, що казати. Як під час АТО, так і під час повномасштабного вторгнення багато юнаків загинуло, це був цвіт нації. А дебелі чуваки повиїжджали. Чому діти повмирали, а вони повиїжджали? Для мене вони не люди", - підкреслив азовець.