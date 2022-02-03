В українця Миколенка в "Евертоні" з'явився ще один зірковий тренер
Колишній футболіст "Челсі" та "Арсенала" Ешлі Коул став тренером англійського "Евертона"
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
Ешлі Коул увійшов до тренерського штабу Френка Лемпарда, який нещодавно очолив "Евертон". Фахівці добре знайомі, адже разом грали за лондонський "Челсі".
За свою тренерську кар'єру 41-річний Ешлі Коул встиг попрацювати в академії "Челсі" та молодіжній збірній Англії.
"Евертон" посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. За команду з Ліверпуля грає українець Віталій Миколенко.
- Нагадаємо, 31 січня "Евертон" оголосив про призначення Френка Лемпарда на посаду головного тренера.
- 1 лютого півзахисник збірної Англії Деле Аллі перейшов з "Тоттенгема" до "Евертона", за який виступає українець Віталій Миколенко.
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