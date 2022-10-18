В Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти є першою частиною пакету допомоги від Євросоюзу в розмірі 5 млрд євро.

Додаткові фінанси допоможуть покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема в соціальній і гуманітарній сферах.

Загалом, як додав Шмигаль, цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.

Міністерство фінансів у червні повідомляло, що планує до кінця року залучити $20 млрд від міжнародних партнерів

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