В Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС
Сьогодні, 18 жовтня, Україна отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ці кошти є першою частиною пакету допомоги від Євросоюзу в розмірі 5 млрд євро.
Додаткові фінанси допоможуть покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема в соціальній і гуманітарній сферах.
Загалом, як додав Шмигаль, цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.
Міністерство фінансів у червні повідомляло, що планує до кінця року залучити $20 млрд від міжнародних партнерів
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