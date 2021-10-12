В Україну насуваються холод, сильний вітер і дощі, - синоптик Наталка Діденко
В Україну 13 жовтня прийде циклон: очікуються сильний поривчастий вітер, холод й дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
У середу, завтра, в Україну прийде циклон. Він прийде з південного заходу.
Циклон принесе дощі на Черкащину, Полтавщину, Кропивницький з районами, Миколаївщину, Херсонщину, частину Дніпропетровщини, Крим.
Також волога погода переважатиме завтра в прикарпатських областях (у Карпатах - із снігом), ймовірні періодичні дощі в Одеській області.
13 жовтня на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінниччині - більша ймовірність щільних хмар, аніж якихось дощів.
У більшості областей переважатиме холодна погода, максимально +8°C…+12°C.
А ось у східних областях та на Запоріжжі середа передбачається найтеплішою в Україні, до +13°C…+18°C. Бо саме ця частина України опиниться у теплому секторі циклону.
Істотні опади тут - навряд, проте очікується сильний вітер.
На Київ 13 жовтня набіжить осіння хмарність, суттєвих опадів не передбачається.
Буде холодно завтра у столиці: вночі +4°C…+7°C, вдень +9°C…+11°C.
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