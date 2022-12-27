В Україну повернули тіла 42 полеглих захисників

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих", – пише пресслужба.

Повідомляється, що з травня, з часу призначення Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, зі зниклих безвісти повернули додому тіла 869 воїнів.

"Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – сказав Котенко.

З питань зниклих безвісти звертайтеся за телефоном – 0 800 339 247.

Або особисто до Уповноваженого – (099) 792-01-26.

У вихідні просять надсилати повідомлення у Viber та Telegram – (095) 896-04-21.