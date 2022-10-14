В Україну повертаються відремонтовані у Литві САУ Panzerhaubitze 2000
Литва відправила назад в Україну відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000
Про це повідомив у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
"Відремонтовані в Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!" - ідеться в повідомлені.
- 13 жовтня стало відомо, що Литва надасть Україні міномети, безпілотники й зимовий одяг.
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