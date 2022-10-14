English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією В Україну повертаються відремонтовані у Литві САУ Panzerhaubitze 2000

В Україну повертаються відремонтовані у Литві САУ Panzerhaubitze 2000

14 жовтня, 2022 п'ятниця
14:01
війна з Росією на фото: САУ

Литва відправила назад в Україну відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000

Про це повідомив у твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

"Відремонтовані в Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!" - ідеться в повідомлені.

  • 13 жовтня стало відомо, що Литва надасть Україні міномети, безпілотники й зимовий одяг.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Литва
допомога Україні
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
13 жовтня, 2022 четвер
Голосування на Генасамблеї ООН показало ворогів і тих, хто зрадив дружбу з Україною
Автор Мирослав Чех
11 жовтня, 2022 вiвторок
У розмові генерала Остіна із Шойгу американці повідомили, що можуть зробити з Росією, - Мирослав Чех
12 жовтня, 2022 середа
Тренер "Шахтаря" Йовічевіч зізнався, що йому сказав Анчелотті після нічиєї з "Реалом"
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.02
    Купівля 40.02
    Продаж 40.8
  • EUR
    Купівля 38.37
    Продаж 39.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
14 жовтня
15:16
У лікарнях Києва досі перебувають 35 постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня
15:13
Олексій Резніков
У Росії залишилося ще близько 300 іранських дронів, - Резніков 
15:08
Лукашенко
Лукашенко звинуватив Польщу в "провокуванні Заходу" застосувати ядерну зброю
15:04
росія дипломат
НБУ закликав виключити Росію з країн-членів міжнародної групи FATF
14:58
Михайло Фрідман
Фрідман заявив про готовність докапіталізувати Альфа-Банк Україна на $1 млрд або віддати державі
14:57
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Місія персоналу ЗАЕС - зберегти для економіки України станцію, тому необхідно внести зміни у закон про колабораціонізм, - експертка з питань атомної енергетики Кошарна
14:22
OPINION
Володимир В'ятрович
За що боролася УПА?
14:20
школа
У Києві заклади освіти з наступного тижня працюватимуть у змішаному форматі
14:17
На фото: Куба Гудінг
Оскароносний актор Куба Гудінг визнав себе винним у сексуальному домаганні та уникнув тюрми
14:00
З портів Одеси вийшли ще 3 судна з 84 тис. тонн української агропродукції
З портів Одеси вийшли ще 3 судна з 84 тис. тонн української агропродукції
13:49
Реджеп Ердоган
Ердоган доручив уряду проробити кроки щодо створення "газового хабу" у Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" і назвав можливе місце для нього
13:49
на фото: Кирило Тимошенко
З початку повномасштабної війни українські військові звільнили 1620 населених пунктів
13:45
Ексклюзив
ППО
Україна потребує не одного, а десятків комплексів ППО на місяць, щоб створити потенціал для постійного захисту неба, - військовий експерт
13:44
долар євро валюта обмін
Курс валют сьогодні: яка ціна на долар, євро і злотий
13:27
КНДР ракета
КНДР знову запустила балістичну ракету та підняла військові літаки на кордоні з Південною Кореєю
13:20
Наслідки ракетного удару по Харкову
Окупанти вдарили чотирма ракетами по Харкову
13:16
Ексклюзив
на фото: Мелітополь
Окупанти посилюють терор серед цивільного населення як над дорослими, так і над дітьми, - міський голова Мелітополя
13:10
школа
На нещодавно деокупованих територіях відновити навчання офлайн нині неможливо, - Міносвіти
13:09
На фото: Оля Полякова
Російськомовні Полякова та Пивоваров позмагались, хто краще знає українську
13:01
ракетний удар
Росія - терористична держава, її поразка неминуча, - Резніков про використання високоточних ракет, якими окупант б'є по цивільних
12:48
Олексій Гончаренко
Ракетні обстріли окупантів 10-11 жовтня прискорили визнання Путіна терористом у ПАРЄ, - Гончаренко
12:35
На фото Володимир Зеленський
Наступні кроки зі звільнення українських земель та ймовірні дії агресора в найближчий час: Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
12:27
Аліна Кабаєва
Нерухомість у Швейцарії та кредит на $189 млн на покупку телеканалу: друзі Путіна роками допомагають Кабаєвій, - розслідування
12:24
OPINION
Віталій Портников
Від російської армії залишиться мокре місце
12:19
Рафаель Гроссі
Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС, - голова МАГАТЕ Гроссі
11:51
на фото: Ярослав
"Будь, як Ярослав!": український воїн за два дні збив із ПЗРК "ігла" чотири крилаті ракети
11:36
Кримський міст
У РФ доручили відновити Кримський міст до липня
11:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Умов для несподіваного просування білоруських та російських військових з кордону Білорусі не існує, - Згурець
11:12
Фредді Меркʼюрі
Queen презентували раніше невідому пісню з Фредді Мерк’юрі, записану 34 роки тому
11:08
Український піротехнік
Мешканців Київщини попередили про вибухи: проводяться навчання і розмінування
11:05
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська
10:56
Куп'янськ, Харківщина, Харківська область,
Окупанти вдарили ракетами поблизу Чугуєва: є постраждалий
10:48
Ексклюзив
Оленівка Азовці
Абсолютно всі міжнародні організації граються в дипломатію з РФ, а у звільненні полонених допомагають окремі країни, - екскомандир полку "Азов" Жорін
10:44
Ексклюзив
карта війні в Україні
Зараз найгарячіший напрямок на Донеччині - Бахмут, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
10:26
Браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного
Українці збирають 100 млн грн на "ловця іранських дронів": можна виграти браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного та допомогти армії
10:26
Валерій Залужний
Поховали міф про непереможність армії РФ. Залужний привітав з Днем захисників та захисниць України потужним відео
10:14
"Дуже гарна новина - у Криму бавовна": Alyona Alyona та paashee випустили пісню про анексований півострів
10:04
OPINION
Віктор Каспрук
"Героїчна гнучкість" Ірану - співучасть у російських воєнних злочинах
09:51
ЗСУ тримають оборону
"Українский воїне, знаю, що тобі дуже важко, та ти наближаєш перемогу": Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України
09:46
На відео:Надія Бабкіна в Маріупольському драматичному театрі
Путіністка Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV