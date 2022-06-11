В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів Росії
До України прибула Незалежна міжнародна комісія ООН для розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією Росії
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
"Обговорили напрямки роботи Комісії в Україні, яка була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоби ніхто не уникнув покарання", - сказала вона.
Представники Комісії зазначили, що їм доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.
Голова комісії поінформував про роботу зі збору фактів. Також він розповів, що розслідування представлятимуть Раді ООН з прав людини та доповідатимуть Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.
"Окрім того, я звернула увагу Комісії ООН, що її діяльність має охоплювати не лише поточні події, а їх першопричини. Закликала місію вивчити факти та злочини РФ, які сталися у попередні роки. Зокрема у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині, де вони мали місце впродовж останніх восьми років", - додала Олена Кондратюк.
За її словами, правоохоронні органи України ведуть розслідування щодо більш як 16 000 воєнних злочинів, скоєних з 24 лютого 2022 року.
- Раніше в ООН повідомляли, що члени незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування подій в Україні здійснять свою першу місію до України з 7 до 16 червня.
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