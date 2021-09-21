В Україну прибули ліки проти COVID-19, вони уже в регіонах, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Йдеться про 20 тис. флаконів Бамланівімабу та 40 тис. флаконів Етесевімабу. Їх вже включили у протоколи лікування.



Механізм їх дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, що нейтралізує дію вірусу та сприяє запобіганню розвитку коронавірусу.



Ліки прискорюють одужання хворих з і запобігають виникненню ускладнень.



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