В Україну прибули понад 100 тис. доз вакцини AstraZeneca

Про це передає Чернівецька ОДА.

Як зазначається, Україна отримала 100 800 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca. Це гуманітарна допомога від Румунії.

“Передача вакцини відбулась на КПП "Сірет-Порубне". Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподіляти між усіма областями України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував запровадження в Україні “більш жорсткого карантину”.

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