В Україну прибули понад 100 тис. доз вакцини AstraZeneca
Румунія передала Україні партію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca
Про це передає Чернівецька ОДА.
“Передача вакцини відбулась на КПП "Сірет-Порубне". Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподіляти між усіма областями України”, - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував запровадження в Україні “більш жорсткого карантину”.
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