В Україну прибули ще 500 тис. доз вакцини СoronaVac, - МОЗ
В Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, яка незабаром буде доставлена в регіони
Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини СoronaVac і незабаром вона буде доставлена в регіони, зокрема, у найвіддаленіші населені пункти, щоб прищепити якомога більшу кількість людей.
Загалом, додав міністр найближчим часом Україна очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.
За інформацією МОЗ, в Україні вже зроблено майже 3,5 млн щеплень від COVID-19: більш ніж 2 млн українців отримали першу дозу та понад 1 млн завершили вакцинацію. За минулий тиждень було зроблено 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.
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