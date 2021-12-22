В Україну прибули три французькі гелікоптери для прикордонників
У середу, 22 грудня, в Україну з Франції прилетіли три вертольоти для Державної прикордонної служби
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Сьогодні, 22 грудня, три вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter прибули до Львова. У міністерстві зазначили, що 23 грудня відбудеться їх переліт у столицю, якщо дозволятимуть погодні умови.
Три вертольоти мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Вони оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.
Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.
- Нагадаємо, перші чотири гелікоптери прибули в Україну у січні 2020 року та в листопаді 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе