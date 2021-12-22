В Україну прибули три французькі гелікоптери для прикордонників

Про це повідомляє пресслужба МВС.



Сьогодні, 22 грудня, три вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter прибули до Львова. У міністерстві зазначили, що 23 грудня відбудеться їх переліт у столицю, якщо дозволятимуть погодні умови.



Три вертольоти мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Вони оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. Водночас тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів.



Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження.



Нагадаємо, перші чотири гелікоптери прибули в Україну у січні 2020 року та в листопаді 2021 року.