В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що судно була зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН для перевезення продовольства в Ефіопію.

"Від початку обговорення "зернової ініціативи" Україна розуміла свою відповідальність перед соціально незахищеним населенням країн Афріки, Азії та країн Латинської Америки, яке традиційно було одним з ключових споживачів української агропродукції. Особливо це стосується допомоги тим, хто безпосередньо знаходиться на межі голоду. Судно Brave commander вже завтра почнуть завантажувати 23 тисячами тонн українського зерна, яке буде направлено для мешканців Ефіопії. Більше того, ми працюємо зі Світовою продовольчою програмою (ООН) над тим, щоб обсяги перевезень продовольства тільки зростали", - прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і додав, що в Міністерстві активно працюють над тим, щоб розблоковані порти стали гарантією стабілізації гуманітарної ситуації в світі.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

В рамках реалізації домовленостей вже 14 суден вирушили із українських портів з агропродукцією. На їх борту понад 430 тис. тонн агропродукції.

Нагадаємо, 12 серпня з портів Одещини вийшли ще два судна з українськими пшеницею та кукурудзою

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