В Україну прийдуть суха погода й потепління, - синоптик Наталка Діденко про прогноз на 30 грудня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



Протягом 30 грудня в Україні опадів не буде, однак залишиться ожеледиця.



Уночі на 30 грудня температура повітря складатиме -4...-10°C, а вдень - -1...-5°C. У західних областях України потеплішає до +1...+5°C.



У Києві опади малоймовірні. Синоптик також попередила про ожеледицю. Нічна температура становитиме -8°C, а денна - -4°C.



За прогнозами Наталки Діденко, 31 грудня та 1 січня українцям слід очікувати незначного потепління, відлиги, періодичних мокрого снігу й дощу.

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