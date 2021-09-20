В Україну йдуть холод, сніг і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Холод в Україні завтра домінуватиме.

Температура повітря 21 вересня у більшості областей становитиме максимально лише +7°C…+12°C.

Трохи тепліше - на Півдні, Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, +12°C…+18°C.

"Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами", - наголосила синоптик.

Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини.

На решті території України, а це Південь, Луганська та Донецька області, суттєві опади малоймовірні.

У середу, 22 вересня, дощів знову побільшає, а в Карпатах навіть, через низьку температуру повітря, можливий сніг.

У Києві поки що без снігу, проте холодно.

Найближчої доби температура повітря мінімальна опуститься до +4°C…+5°C, а вдень підвищиться лише до +7°C…+9°C.

У столиці у вівторок задуватиме поривчастий вітер північно-західного напрямку. Можливий невеликий дощ.

Наступними вихідними суттєво потепліє.





Нагадємо, в Україні цього тижня очікується похолодання - аж до нічних заморозків.

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