В Україну йдуть холод, сніг і поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Сильний поривчастий вітер та холод пануватимуть в Україні 21 вересня. Також деякі області накриють дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Холод в Україні завтра домінуватиме.
Температура повітря 21 вересня у більшості областей становитиме максимально лише +7°C…+12°C.
Трохи тепліше - на Півдні, Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, +12°C…+18°C.
"Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами", - наголосила синоптик.
Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини.
На решті території України, а це Південь, Луганська та Донецька області, суттєві опади малоймовірні.
У середу, 22 вересня, дощів знову побільшає, а в Карпатах навіть, через низьку температуру повітря, можливий сніг.
У Києві поки що без снігу, проте холодно.
Найближчої доби температура повітря мінімальна опуститься до +4°C…+5°C, а вдень підвищиться лише до +7°C…+9°C.
У столиці у вівторок задуватиме поривчастий вітер північно-західного напрямку. Можливий невеликий дощ.
Наступними вихідними суттєво потепліє.
- Нагадємо, в Україні цього тижня очікується похолодання - аж до нічних заморозків.
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