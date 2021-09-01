В Україну йдуть суттєве похолодання, дощі й поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
З 2 вересня в Україну прийде суттєве похолодання, а також у всіх регіонах йтимуть дощі
Про це синоптик повідомила в Telegram.
"Осінь прийшла - а, отже, зарухалися активніше холодні атмосферні фронти й вітер відчув себе впевненіше на зламі сезонів", - повідомила вона.
Так, 2 вересня в Україні за холодним фронтом з північного заходу пошириться холодне повітря.
Завтра відчутно буде свіжіше в більшості областей України. Протягом дня очікується +13°C…+18°C максимально.
Теплішим виявиться Південь, Дніпро з районами, Донеччина, Луганщина, +20°C…+24°C.
Періодичні дощі йтимуть повсюди в Україні. Більш інтенсивні опади цього четверга передбачаються на Лівобережжі.
Пані Діденко зазначила, що особливо важливий нюанс завтрашньої доби - сильний вітер північно-західного напрямку. До штормових поривів.
"Ще не звиклі ми до осіннього холоду, до пронизливого вітру - одягайте завтра на себе щось суттєво тепліше", - радить синоптик.
У Києві 2 вересня також очікується сильний вітер.
Ймовірний дощ. Столицю також огорне похолодання. Температура повітря не перевищить +14°C…+15°C.
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