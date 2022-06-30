В Україну за червень надійшло 100 тис. бронежилетів

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Найважливіше досягнення в сфері речового забезпечення Збройних сил України – це стабільне, ритмічне постачання, яке дозволяє формувати запас міцності, незважаючи на всі спроби ворога зруйнувати цей логістичний процес", – зазначив Мотузяник.

Він також повідомив, що невдовзі за укладеними договорами Міноборони очікує на надходження до ЗСУ ще 17 тис. бронежилетів і 7 тис. шоломів.

"Це – ті засоби особистого бронезахисту, які з'являться на балансі української армії вже найближчими днями", – пояснив речник.

Він також підсумував поставки за червень, зазначивши, що цього місяця міноборони передало до Збройних сил України вже близько 100 тис. бронежилетів, а на складах накопичено засобів особистого бронезахисту, яких може вистачити для забезпечення 6-ти бригад.

Нагадаємо, в Німеччині вільні демократи наполягають на поставці Україні 50 бронемашин Marder.

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