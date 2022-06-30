В Україну за червень надійшло 100 тис. бронежилетів
За тиждень (23-29 червня) для забезпечення підрозділів українського війська надійшло 22 тис. бронежилетів, понад 12 тис. кевларових шоломів, більше 21 тис. пар взуття та майже 30 тис. комплектів військової форми
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Найважливіше досягнення в сфері речового забезпечення Збройних сил України – це стабільне, ритмічне постачання, яке дозволяє формувати запас міцності, незважаючи на всі спроби ворога зруйнувати цей логістичний процес", – зазначив Мотузяник.
Він також повідомив, що невдовзі за укладеними договорами Міноборони очікує на надходження до ЗСУ ще 17 тис. бронежилетів і 7 тис. шоломів.
"Це – ті засоби особистого бронезахисту, які з'являться на балансі української армії вже найближчими днями", – пояснив речник.
Він також підсумував поставки за червень, зазначивши, що цього місяця міноборони передало до Збройних сил України вже близько 100 тис. бронежилетів, а на складах накопичено засобів особистого бронезахисту, яких може вистачити для забезпечення 6-ти бригад.
- Нагадаємо, в Німеччині вільні демократи наполягають на поставці Україні 50 бронемашин Marder.
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