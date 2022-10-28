В Укренерго вирішили продовжити відключення світла по всій країні

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Так, з 07:00 Диспетчерський центр Укренерго надав обленерго обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України. Також у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирський областях додатково надали обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Крім того, вимушені обмеження стосуватимуться побутових споживачів Центрального та Північного регіонів країни, чиї мережі постраждали найбільше цього тижня. Графіки обмеження електропостачання вже надали обленерго.

"Обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - зазначили в Укренерго.

Додали також, що такі заходи дають можливість енергетикам швидше стабілізувати систему електропостачання та забезпечити енергоживленням усіх споживачів.

27 жовтня ДТЕК повідомив, що на Київщину чекають більш тривалі відключення електроенергії.

Цього ж дня голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що українці зменшили споживання електрики на 5-10%.