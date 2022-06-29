В Укрзалізниці повідомили, чи підвищуватимуть ціни на квитки
Голова правління УЗ Олександр Камишін заявив, що зараз не планується підвищення тарифів на пасажирські перевезення
Про це повідомляє Укрінформ.
Під час війни ціна на квитки залишатиметься незмінною.
"Тарифи на пасажирські перевезення не будуть змінюватись. Це принципова позиція влади, яку ми також підтримуємо. Вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так подорожують в стані війни, і для них це доволі складно. Багато хто з них змушений користуватися залізницею, адже закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні та автобусні перевезення", – сказав голова правління УЗ Олександр Камишін.
- З 2 липня Укрзалізниця скасовує курсування поїзда №55/56 сполученням Київ – Рахів.
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