Про це в ефірі Еспресо розповів кореспондент Арам Атанесян.

"Близько 2-ої години дня, хасиди-паломники побили місцеву жінку, яка перебувала у своєму авто разом зі своїм чоловіком. За словами потерпілих, хасиди самі на них напали. Вони почали різати шини, нанесли тілесні ушкодження жінці і самі отримали у відповідь від чоловіка жінки", - зазначив він.

За словами кореспондента, у неї легкі тілесні ушкодження, вона зараз перебуває в лікарні.

"Правоохоронці з'ясовують детально всі обставини. Я так розумію, що це виникло через віросповідання, тому що сьогодні хасиди не повинні бачити жінок. За їхнім тлумаченням, це їх відволікає від молитов", - наголосив Атанесян.

Він повідомив, що правоохоронці працюють у посиленому режимі.

"На під'їздах до міста стоять блокпости, відбувається ретельна перевірка. Нещодавно трапився

другий інцидент - на під'їзді до міста правоохоронці намагалися перевірити документи в одного із хасидів, він почав сваритися з правоохоронцями. Начебто все зараз нормально", - підсумував кореспондент.