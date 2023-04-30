В Умані попрощаються із п'ятьма загиблими внаслідок ракетного удару

Про це у telegram повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Сьогодні Уманська громада прощатиметься з п'ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку. Світла пам'ять і співчуття рідним", - написав Табурець.

Імена загиблих та час і місце прощання повідомили в Уманській міськраді.