В Умані попрощаються із п'ятьма загиблими внаслідок ракетного удару
У неділю, 30 квітня, відбудеться поховання жителів Умані, загиблих унаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці
Про це у telegram повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Сьогодні Уманська громада прощатиметься з п'ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку. Світла пам'ять і співчуття рідним", - написав Табурець.
Імена загиблих та час і місце прощання повідомили в Уманській міськраді.
- 28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 5 дітей.
- У суботу, 29 квітня, у місті Умань Черкаської області завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, скоєного росіянами вранці 28 квітня, станом на цей час дві жінки вважаються зниклими безвісти.
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