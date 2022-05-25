В Умані пролунали вибухи
Ввечері 25 травня в Умані пролунали вибухи
Про це повідомили у застосунку "єТривога", інформацію також підтверджують місцеві.
Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 19:36. Вибухи пролунали в районі 20:00. Офіційної інформації про локацію авіаудару і жертви - поки немає.
Місцевим краще залишатись в укриттях.
- В ніч з 24 на 25 травня у Харкові пролунали вибухи.
- Вранці 25 травня окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю. Одну з них вдалося збити ППО. 62 будинки пошкоджено.
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