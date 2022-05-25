В Умані пролунали вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога", інформацію також підтверджують місцеві.

Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 19:36. Вибухи пролунали в районі 20:00. Офіційної інформації про локацію авіаудару і жертви - поки немає.

Місцевим краще залишатись в укриттях.