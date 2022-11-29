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В Умані склалася катастрофічна ситуація з електроенергією, бракує навіть на критичну інфраструктуру, - мер

29 листопада, 2022 вiвторок
12:21
Суспільство Світло

В Умані Черкаської області склалася критична ситуація з енергозабезпеченням через зупинку енергоблоків Южноукраїнської АЕС

Про це повідомила у Facebook мер Умані Ірина Плетньова.

За її словами, електроенергії бракує навіть на заживлення критичної інфраструктури.

"У нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинено два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла Плетньова.

Адреси "Пунктів незламності" в Умані:

вул. Кизила, 2;

вул. Кизила, 8;

вул. Незалежності, 11;

вул. Незалежності, 5;

вул. Небесної сотні, 13;

вул. Садова, 9;

вул. Садова, 7;

вул. Республіканська, 1;

вул. Мічуріна, 7;

вул. Котляревського, 23а;

вул. Незалежності, 69/20;

вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);

вул. Миколи Хвильового, 17;

вул. Інтернаціональна, 77;

вул. Київська, 21;

вул. Короленка, 24;

вул. Набережна, 6;

вул. Європейська ,76;

вул. Гонти, 3.

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