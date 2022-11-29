Про це повідомила у Facebook мер Умані Ірина Плетньова.

За її словами, електроенергії бракує навіть на заживлення критичної інфраструктури.

"У нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Южноукраїнській АЕС зупинено два реактори. Звідти ми отримували електроенергію. Наразі не діють ніякі графіки. Критична інфраструктура міста заживлена частково", - розповіла Плетньова.

Адреси "Пунктів незламності" в Умані:

вул. Кизила, 2;

вул. Кизила, 8;

вул. Незалежності, 11;

вул. Незалежності, 5;

вул. Небесної сотні, 13;

вул. Садова, 9;

вул. Садова, 7;

вул. Республіканська, 1;

вул. Мічуріна, 7;

вул. Котляревського, 23а;

вул. Незалежності, 69/20;

вул. Центральна, 9,(село Полянецьке);

вул. Миколи Хвильового, 17;

вул. Інтернаціональна, 77;

вул. Київська, 21;

вул. Короленка, 24;

вул. Набережна, 6;

вул. Європейська ,76;

вул. Гонти, 3.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські окупанти намагаються унеможливити постачання електроенергії з одного регіону України в інший.

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