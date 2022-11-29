Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Кудрицький зазначив, що окупанти з 10 жовтня намагаються знищити українську енергосистему, а обстріл 23 листопада мав найбільші наслідки.

“У нас була системна аварія і аварійні вимкнення світла у всіх регіонах України. Спрацювала автоматика, були вимушено зупинені блоки атомних станцій, які зазвичай виробляють половину всієї електроенергії в країні. Через руйнування, завдані ракетним обстрілом, вони не були спроможні видавати електроенергію в мережу. Також було пошкоджено низку важливих теплоелектростанцій. Ми вдячні українській протиповітряній обороні, яка збила 51 ракету з 67 запущених”, – зауважив голова Укренерго.

Він нагадав, що росіяни пошкодили всі великі тепло- і гідроелектростанції в Україні.

“Я не можу вдаватися в деталі, щодо наслідків кожного конкретного удару. Але я хочу наголосити — суть обʼєднаної енергосистеми в тому, що споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. Проблема, яку намагаються створити орки, — це зробити неможливою доставку електроенергії з одних регіонів в інші. І ми маємо бути готовими до нових їхніх спроб”, – наголосив Кудрицький.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

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