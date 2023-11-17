В університеті в Євревані стався вибух: є загиблий, щонайменше 3 постраждалих
17 листопада в Єревані пролунав вибух у будівлі хімічного факультету державного університету. Рятувальники повідомляють про одного загиблого і щонайменше трьох постраждалих з опіками
Про це повідомляє Oragir.News.
В корпусі хімічного факультету Єреванського державного університету після вибуху сталася пожежа.
До лікарні доставили 3 осіб з опіками, а під час робіт всередині будівлі рятувальники виявили одного загиблого.
Один з працівників патрульної служби отримав отруєння димом під час проведення евакуації.
- Уночі суботи, 11 листопада, у центрі приймання мігрантів в італійському муніципалітеті Сан-Лоренцо-Нуово за 105 км від Риму стався вибух, внаслідок чого постраждала щонайменше 31 людина, серед них - неповнолітні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.93
- Актуальне
- Важливе