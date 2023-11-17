В університеті в Євревані стався вибух: є загиблий, щонайменше 3 постраждалих

Про це повідомляє Oragir.News.

В корпусі хімічного факультету Єреванського державного університету після вибуху сталася пожежа.

До лікарні доставили 3 осіб з опіками, а під час робіт всередині будівлі рятувальники виявили одного загиблого.

Один з працівників патрульної служби отримав отруєння димом під час проведення евакуації.