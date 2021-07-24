В уряді назвали причину санкцій проти російського інтернет-магазину модного одягу
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що РНБО запровадила санкції проти компанії Wildberries за те, що вона продавала російську військову форму
Про це Ткаченко повідомив у telegram.
За його словами, Радою національної безпеки та оборони було запроваджено санкції проти компанії за те, що вона продавала російську військову форму.
"Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries. Це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії", - написав Ткаченко.
Він додав, що антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні.
"МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", - пообіцяв Ткаченко.
- Нагадаємо, 23 липня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України від 16 липня про запровадження санкцій проти 6 фізичних і 10 юридичних осіб.
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