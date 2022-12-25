В уряді Німеччини виступили за надання права голосувати на виборах з 16 років
Міністерка у справах сім'ї Ліза Паус висловилася за зниження виборчого віку до 16 років на федеральних виборах
Про це повідомило видання Spiegel.
Таким чином, занепокоєння і потреби молодого покоління будуть "фундаментально враховані" і "відразу взяті до уваги" при прийнятті політичних рішень, заявила політик "Зелених".
"Виборчий вік у 16 років на європейських виборах є важливим сигналом, але ми не повинні зупинятися на цьому", - сказала вона.
Зокрема, Паус також зазначила, що пандемія і війна в Україні залишили особливо помітний слід на дітях і молодих людях: "Ми спостерігаємо зростання розладів харчової поведінки, депресії та інших психічних захворювань".
За її словами, діти і молодь продемонстрували велику солідарність зі своїми батьками, бабусями і дідусями під час пандемії - і дуже часто залишалися наодинці з її наслідками.
"Складається враження, що суспільство не дуже переймається вашою ситуацією. Ось чому я терміново хочу дати молодим людям можливість бути почутими", - сказала Паус.
- 24 грудня стало відомо, що у новому документі німецького уряду йдеться про те, що повторний російський наступ, можливо, буде неминучим й очікується у квітні 2023 року.
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