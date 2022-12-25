В уряді Німеччини виступили за надання права голосувати на виборах з 16 років

Про це повідомило видання Spiegel.

Таким чином, занепокоєння і потреби молодого покоління будуть "фундаментально враховані" і "відразу взяті до уваги" при прийнятті політичних рішень, заявила політик "Зелених".

"Виборчий вік у 16 років на європейських виборах є важливим сигналом, але ми не повинні зупинятися на цьому", - сказала вона.

Зокрема, Паус також зазначила, що пандемія і війна в Україні залишили особливо помітний слід на дітях і молодих людях: "Ми спостерігаємо зростання розладів харчової поведінки, депресії та інших психічних захворювань".

За її словами, діти і молодь продемонстрували велику солідарність зі своїми батьками, бабусями і дідусями під час пандемії - і дуже часто залишалися наодинці з її наслідками.

"Складається враження, що суспільство не дуже переймається вашою ситуацією. Ось чому я терміново хочу дати молодим людям можливість бути почутими", - сказала Паус.

24 грудня стало відомо, що у новому документі німецького уряду йдеться про те, що повторний російський наступ, можливо, буде неминучим й очікується у квітні 2023 року.