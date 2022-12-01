Про це заявила держміністерка у справах Європи та клімату в міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн, передає Тagesschau.

"Цілком можливо, що переговори почнуться найближчим часом", - сказала вона.

Люрманн наголосила, що це залежатиме передусім від готовності України до реформ. Разом із тим вона зазначила, що під час візиту до Києва була дуже вражена прогресом, який побачила в Україні. Важливо, щоб Україна зберегла цей імпульс реформ, підкреслила урядовиця.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою розгляду питання членства України в Альянсі є її перемога над Росією.

30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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