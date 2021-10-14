В уряді РФ заявили, що "Північний потік-2" підготують до запуску в найближчі дні
Віцепрем'єрміністр РФ Олександр Новак заявив, що газогін "Півнчний потік-2" в обхід України добудували і підготують до запуску найближчими днями
Про це повідомляє ТАСС.
"Північний потік-2" добудований. Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він у найближчі дні, для того, щоб його запустити, буде готовий", - сказав Новак.
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Російський віцепрем'єр додав, що подальший перебіг подій щодо роботи газогону залежить від європейського регулятора.
За словами Новака, комерційні поставки газу по "Північному потоку-2" можуть почати одразу після отримання дозволу від регулятора. Російський урядовець зазначив, що поставки також залежать від заявок з боку європейських споживачів.
- Нагадаємо, німецький регулятор вимагає від оператора "Півнчного потоку-2" підтверджень відповідності нормам ЄС.
- США продовжують моніторинг щодо накладання санкцій на пов'язані з газогоном компанії.
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