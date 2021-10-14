В уряді РФ заявили, що "Північний потік-2" підготують до запуску в найближчі дні

Про це повідомляє ТАСС.



"Північний потік-2" добудований. Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він у найближчі дні, для того, щоб його запустити, буде готовий", - сказав Новак.



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Російський віцепрем'єр додав, що подальший перебіг подій щодо роботи газогону залежить від європейського регулятора.



За словами Новака, комерційні поставки газу по "Північному потоку-2" можуть почати одразу після отримання дозволу від регулятора. Російський урядовець зазначив, що поставки також залежать від заявок з боку європейських споживачів.