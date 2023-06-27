В Японії озеро набуло червоного кольору внаслідок витоку рідини з пивзаводу
У курортному місті Наго на півдні Японії вода в озері стала червоною після того, як з пивзаводу витекла у сусідню річку охолоджувальна рідина, що використовувалася для регулювання температури пивоварного обладнання
Про це повідомляє Bloomberg.
Кадри, опубліковані в місцевих ЗМІ, показали, що води біля Наго, відомого своїми пляжними курортами та кришталево чистою водою, стали темно-червоного кольору.
Пивоварня компанії "Orion Breweries" звинуватила у зміні кольору води озера хімічний пропіленгліколь - органічний безбарвний елемент, який використовується в процесі охолодження.
Пивоварня попросила вибачення за "незручності та занепокоєння, яке спричинила мешканцям поблизу та іншим зацікавленим сторонам", і заявила, що вживе заходів для запобігання повторення витоку.
Місцева газета Okinawa Times процитувала місцевого чиновника охорони здоров'я, який сказав, що витік не буде мати серйозного впливу на навколишнє середовище.
Пропіленгліколь, який також використовується як харчова добавка та в фармацевтичній і косметичній промисловості, Агентство США з реєстру токсичних речовин і захворювань визнало безпечним.
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