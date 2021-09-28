В зоні ООС поранили двох українських військових
З початку доби російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних сил у зоні ООС
Про це повідомляє пресцентру штаб ООС в Facebook.
У напрямку Кримського окупанти вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російські війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення.
Вони перебувають в шпиталі, стан їх здоров’я - задовільний.
"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.88Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе