В зоні ООС поранили двох українських військових

Про це повідомляє пресцентру штаб ООС в Facebook.



У напрямку Кримського окупанти вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



Поблизу Павлополя російські війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення.



Вони перебувають в шпиталі, стан їх здоров’я - задовільний.



"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.



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