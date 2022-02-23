В зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав бойове травмування, росіяни здійснили 59 обстрілів

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.



З початку доби росіяни обстріляли українські позиції біля:

п'ять разів Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Золотого - з артилерії калібру 122 мм;

двічі Попасної - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

сім разів Південного - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази Пісків - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17;

чотири рази Світлодарська - з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль";

чотирнадцять разів Богданівки - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1;

сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів;

Станиці Луганської - з артилерії калібру 122 мм;

три рази Щастя - з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

п'ять разів Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

Гранітного - з протитанкових ракетних комплексів.

Як повідомлялося раніше, росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку.