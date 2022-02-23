В зоні ООС загинув український військовий, ще один дістав бойове травмування, росіяни здійснили 59 обстрілів
У середу, 23 лютого, станом на 17:00 російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил здійснили 59 обстрілів, з яких 54 - із застосуванням важкого озброєння, внаслідок дій окупантів загинув український військовий
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один, бойове травмування. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.
З початку доби росіяни обстріляли українські позиції біля:
- п'ять разів Новотошківського - з БМ-21 "Град", артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- Золотого - з артилерії калібру 122 мм;
- двічі Попасної - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;
- сім разів Південного - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази Пісків - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА з застосуванням ВОГ-17;
- чотири рази Світлодарська - з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів "Джміль";
- чотирнадцять разів Богданівки - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм 82 мм, БМП-1;
- сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів;
- Станиці Луганської - з артилерії калібру 122 мм;
- три рази Щастя - з БМ-21 "Град", мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
- п'ять разів Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;
- Гранітного - з протитанкових ракетних комплексів.
- Як повідомлялося раніше, росіяни обстріляли дитсадок в Зеленопіллі на Донеччині, в Миколаївці від розриву снаряду поранено мирну жительку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.18
Купівля 29.18Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 33.05Продаж 34.02
- Актуальне
- Важливе