В ЗСУ розповіли про тактику боїв за Бахмут
Начальник пресслужби Східного Угруповання Військ Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ не застосовують тактику лобових атак для деокупації Бахмута
Про це він рощзповів в етері телеканалу "Еспресо"
“Навколо Бахмута точаться інтенсивні бої. Наприклад, на північному фланзі противник вдається до мінування. Зокрема, в районі населеного пункту Дубово-Василівка. В цьому районі противник намагається зупинити наше просування та застосовує тактику активної оборони. В самому Бахмуті окупанти утримують кілька тисячне угруповання", - розповів Євлаш.
Військовослужбовець наголосив, що Сили оборони дуже ретельно планують операції для деокупації Бахмута
"Окупанти намагаються зосереджуватись у міській забудові Бахмута. Адже в міській забудові набагато важче вести бої. Вони це знають. В напівзруйнованому місті все ще залишається багато загороджень. Тому тактика боїв тут зовсім інша. Це не схоже бої поза містом. У місті ведуться зовсім інші бої, коли за кожним кутом можуть бути росіяни. До того ж тут ведеться активна робота артилерії та авіації противника. Тому підходи до звільнення цього міста будуть зовсім іншими. Ніхто лобовими атаками не буде звільняти Бахмут. Ми бережемо своїх людей та звертаємо свою увагу на планування та асиметричний підхід для звільнення Бахмута", - додав він.
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