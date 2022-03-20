Вагітні, які переїхали через бойові дії, можуть отримувати медичну допомогу безкоштовно, - НСЗУ
Вагітні, котрі через бойові дії переїхали до інших регіонів України, можуть безкоштовно отримувати допомогу в будь-якій лікарні
Про це заявили в НСЗУ.
"Жінки, які переїхали в інші регіони країни через бойові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно", - ідеться в повідомленні.
Це стосується й тих вагітних, хто залишився в регіонах, де доступ до медичної допомоги ускладнюють бойові дії, і є необхідність змінити лікарню.
"Незалежно від терміну вагітності, а також того, чи ставала вагітна раніше на облік - вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" та розраховувати на медичний супровід безоплатно", - наголосили в НСЗУ.
Для пошуку цих закладів потрібно зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори допоможуть знайти найближчу лікарню. Звернутися можна без направлення, якщо є декларація з лікарем первинки. Направлення може бути електронним і паперовим. Під час війни лікарі готові приймати пацієнтів без нього.
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