“Вагнергейт”: Поява статті на CNN може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського, - Княжицький
Йдеться про прямий акт державної зради або “державної дурості” з боку президента, вважає Княжицький
Про це пише у Facebook народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький.
“Американський CNN підтвердив, що операцію із затримки вагнерівців готували українські спецслужби. Спецслужби США знали про цю операцію. Це повне спростування слів Зеленського про те, що нібито цю операцію організовували іноземні розвідки. Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції”, - пише Княжицький.
За його словами, йдеться про прямий акт державної зради або “державної дурості” з боку президента.
Княжицький нагадав, що CNN підтримує Демократичну партію, тобто чинну американську владу.
“Відтермінування розслідування Bellingcat до зустрічі Зеленського з Байденом і поява матеріалу на CNN відразу після візиту може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського. М'ягший, але звинувачувальний матеріал на CNN - це сигнал Зеленському. Якщо на нього не буде реакції, якщо Зеленський і далі провадитиме корупційну олігархічно-популістську політику, то незабаром з'явиться жорсткий матеріал Bellingcat”, - впевнений нардеп.
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- Нагадаємо, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
- Проти затриманих "вагнерівців" порушили справу за підготовку терактів.
- 5 серпня Зеленський обговорив із Лукашенком передачу затриманих у Білорусі російських бойовиків, які воювали проти України.
- Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів України та Росії для консультацій через затримання під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".
- Згодом, влада Білорусі передала Росії 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких затримали перед виборами.
- Розслідувальна спільнота Bellingcat оголосила про зйомки документального фільму про "злив" спецоперації з затримання "вагнерівців"
- У ЗМІ з'явилась інформація, що Офіс президента України просив британську розвідку завадити виходу фільму Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
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