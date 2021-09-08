“Вагнергейт”: Поява статті на CNN може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського, - Княжицький

Про це пише у Facebook народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький.

“Американський CNN підтвердив, що операцію із затримки вагнерівців готували українські спецслужби. Спецслужби США знали про цю операцію. Це повне спростування слів Зеленського про те, що нібито цю операцію організовували іноземні розвідки. Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції”, - пише Княжицький.

За його словами, йдеться про прямий акт державної зради або “державної дурості” з боку президента.

Княжицький нагадав, що CNN підтримує Демократичну партію, тобто чинну американську владу.

“Відтермінування розслідування Bellingcat до зустрічі Зеленського з Байденом і поява матеріалу на CNN відразу після візиту може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського. М'ягший, але звинувачувальний матеріал на CNN - це сигнал Зеленському. Якщо на нього не буде реакції, якщо Зеленський і далі провадитиме корупційну олігархічно-популістську політику, то незабаром з'явиться жорсткий матеріал Bellingcat”, - впевнений нардеп.

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