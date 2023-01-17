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Вагнерівець просить притулку у Норвегії, 3 млрд євро допомоги Україні від ЄС та генерал США біля українського кордону. Світові ЗМІ про Україну 17 січня

17 січня, 2023 вiвторок
22:43
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Вагнерівець просить притулку у Норвегії, ЄС надіслав перший транш допомоги Україні – 3 млрд євро, а генерал США біля українського кордону зустрівся із українським колегою. Про це і не тільки світові ЗМІ писали 17 січня

The New York Times:

Американці передовсім публікують матеріал про одного із керівників підрозділів ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва. Вони акцентують на тому, що ця втеча колишнього члена сумнозвісного російського воєнізованого формування може допомогти розслідувати звірства Москви. Медведєв, який стверджує, що командував приблизно 15 бійцями групи найманців Вагнера в Україні, подав заяву на надання притулку в Норвегії після того, як його затримали місцеві силовики за незаконний перетин кордону країни з Росією. 

Видання пише про дипломатичний шквал від України, покликаний посприяти наданню більшої кількості зброї для боротьби. Тут медіа говорить заяву Зеленського про важливість пакета військової допомоги від Великої Британії, а також необхідність координувати й об'єднувати зусилля усім партнерам. Не оминає і виступ Олени Зеленської у Давосі, яка говорила про присутність великої кількості людей, що впливають на суспільні та світові рішення: "Не всі ви використовуєте цей вплив, – цитують Зеленську у NYT, – або іноді ви використовуєте його таким чином, що ще більше роз’єднує".

Продовжує також триматися фокус на трагедії у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Зокрема, ЗМІ повідомляє про зростання кількості жертв до 40 людей, говорячи про те, ким були загиблі, серед яких дві молоді мами та юна бальна танцюристка 15-річна Марія Лебідь.

The Washington Post:

Американські журналісти публікують новину про зустріч високопоставленого генерала США Марка Міллі та генерала Валерія Залужного, яка відбулася поблизу українського кордону. Як пояснюють у ЗМІ, зустріч організували після того, як стало зрозуміло, що Залужний не зможе бути присутнім на зустрічі високопосадовців НАТО в середу в Брюсселі. Міллі супроводжували 5 інших американців, перекладач і співробітники служби безпеки. Проте новини про зустріч на високому рівні приховувалися до її завершення, посилаючись на заходи безпеки. Зустріч віч-на-віч відбулася після року дистанційних зустрічей між генералами, і в той час, як США та союзники розширюють арсенал, який надають Україні.

Повідомлення Арестовича про відставку також потрапило у фокус новин щодо війни в Україні на фоні теми поставок важкого озброєння для української армії, яка домінуватиме в порядку денному цього тижня під час зустрічі вищих посадовців США та союзників у Європі, як переконані у виданні.

Washington Post також не оминає теми вагнерівця Андрія Медведєва, який втік із Росії до Норвегії. Акцент матеріалу на запиті вагнерівця щодо притулку у Норвегії. Також медіа розповідає про причину втечі, мовляв, побачив як страчують членів ПВК "Вагнер", які вирішили покинути групу.

The Guardian:

Медіа повідомляє про те, що Нідерланди відправлять Україні комплекс Patriot. Також продовжують тримати фокус на Дніпрі, оновлюючи інформацію стосовно загиблих та постраждалих, зокрема пишуть про 6 загиблих через російську атаку дітей.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відстоює необхідність відправки танків до України. На його думку, підтримку потрібно посилювати, аби довести цю війну до кінця. "Ця війна тягнеться вже давно. І зараз настав час довести це до кінця, – говорить він.

Видання також не залишає поза увагою Арестовича, повідомляючи, що український радник йде у відставку після своїх заяв щодо російської ракети, яка вбила десятки людей у Дніпрі.

Щодо теми вагнерівця, то ЗМІ розповідає, як він опинився у Норвегії після перебування в Україні, акцентуючи на його страху за власне життя.

CNN:

Видання подає матеріал присвячений мирним мешканцям у Бахмуті, які продовжують боротися з викликами повсякденного життя міста, у якому точаться запеклі бойові дії. Поряд із цим видання подає й коментарі українських військових, які боряться за місто. А також аналізує ситуацію у Соледарі, називаючи її й далі незрозумілою.

У контексті зустрічей у Давосі Politico акцентує на заявах іноземних політиків щодо підтримки України, зокрема прем'єр-міністр Іспанії, який наголосив на необхідності довгострокової єдності Європи у підтримці України.

BBC:

Видання публікує відео промови Зеленської на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, зазначаючи, що вона очолює велику українську делегацію міністрів і мерів, які прибули, щоб говорити про збільшення допомоги Україні.

ЗМІ також діляться репортажем із Бахмута, де говорять про прохання українських захисників Бахмута про західні танки. Вибухи лунають кожні кілька секунд, пише медіа про місто. "Леопарди, Челленджери, Абрамси – будь-який іноземний танк нам підійде! Я думаю, що нам потрібно не менше 300. І вони нам потрібні зараз" – говорить боєць Богдан. Адже саме це потрібно їм для того, аби спинити російських окупантів.

Як російський найманець втік до Норвегії, розповідають і BBC. Чому він вирішив втекти через Норвегію, незрозуміло. Мерзла тундра, де Росія зустрічається з НАТО, є одним із найбільш охоронюваних прикордонних регіонів у світі, пишуть журналісти.

Politico:

Видання публікує результати опитування, яке показує, що вторгнення в Україну потужно вдарило по світовій репутації Росії. Поряд із цим наголошуючи на недостатній одностайності підтримки України. ЗМІ пише, що за результатами опитування, у Великобританії найбільш несприятливе ставлення до Росії – 79%, за ними йдуть жителі Японії (79%). Ці почуття поділяють такі країни ЄС, як Німеччина (68%), Франція (68%), Італія (69%) та Іспанія (69%). Громадська думка США виявляється дещо менш ворожою щодо Росії (62%), опитування також показує, що схвалення американської військової та економічної підтримки України, як правило, слабкіше серед прихильників республіканців.

ЄС виділив Україні перший транш допомоги на 3 мільярди євро із загального пакету в розмірі 18 мільярдів євро, схваленого ЄС у грудні минулого року. "Сьогодні Україні виплачується 3 мільярди євро, чим я дуже пишаюся, а також показую, що ми можемо зробити, об’єднавшись", – сказала міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Видання також концентрується на форумі у Давосі. Один матеріал присвячений тому, що президенти Польщі та Литви тиснуть на Німеччину щодо поставки танків Україні, виступаючи на панелі з питань оборони Європи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Дуда наголошує на критичній необхідності танків для української армії.

Тим часом прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін переконана, що членство України в НАТО могло б запобігти цій війні. Марін сказала, що "впевнена", що Володимир Путін не розпочав би вторгнення, якби Київ уже був членом НАТО на той момент.

Ще один матеріал присвячений візовим обмеженням для 25 білоруських чиновників, які ввели у США. Новий наказ спрямований проти "офіційних осіб режиму", включаючи членів Національних зборів Білорусі, які брали участь у санкціонуванні смертної кари для людей, засуджених за ймовірні "спроби тероризму".

Розглядають у Politico й питання, чому Україна певна, що танки можуть переламати хід війни. Зокрема, говорячи про роль наземних боїв у ході війни.

Gazeta Wyborcza:

Польське видання пише про наближення російських військ до Бахмута. Зокрема про те, що від Соледару лінія фронту пересувається до Бахмута. 

Також медіа публікує інформацію про те, що Росія збільшує армію й готується до нового наступу. Шойгу хоче залучити 450 тисяч нових солдатів на війну з Україною, він заявив про розширення армії до 1,5 мільйона солдатів.

"Чи вистачить Україні 120 західних танків і стільки ж бойових машин для захисту від Росії? Ні. Західна техніка та боєприпаси повинні текти широким потоком", – таку думку висловлює заступник редактора "Виборчої" Бартош Вєліньський. Він говорить про те, що Росія все ще не програла, тому Україна потребує безперервної допомоги Заходу зі зброєю.

Ще в одному матеріалі видання розповідає про окопні свічки, які дають світло та допомагають українським солдатам зігрітися чи нагріти води. Консерви чи консерви з корму для тварин, нарізаний картон чи картонні смужки та віск або парафін – компоненти окопних свічок, які йдуть солдатам в Україні та які є чи не в кожному домі.

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