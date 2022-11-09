Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 7 листопада російські джерела почали повідомляти про те, що загін ПВК Вагнера і війська 6-го козацького полку "ЛНР" прорвали рубежі оборони України в Білогорівці Луганської області. Однак 8 листопада російське висвітлення значно змінилося, і російські мілблогери почали стверджувати, що повідомлення про участь 6-го козацького полку в операціях під Білогорівкою є неправдивими й що війська Вагнера несуть виключну відповідальність за нібито здобутки.

Експерти зазначають, що вагнерівці приписали собі виключну заслугу в російських завоюваннях навколо Бахмута, щоб зміцнити свою власну репутацію улюбленої ударної сили Кремля, попри те, що вони не єдина сила, розгорнута в цьому районі. Вони, ймовірно, використає Білогорівку для досягнення подібного ефекту.

"Сили групи Вагнера продовжують перебільшувати свої заявлені територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від проксі та звичайних російських сил", - кажуть в Інституті.

25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

В ISW зазначали, що Росія кидає багато новомобілізованих та зеків-вагнерівців на донецький напрямок та це не приносить успіху.

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