Вагомо, щоб процес відновлення після війни був синхронізований з вступом України до ЄС, — керівник проєктів Київської школи економіки

"І в питанні енергоефективності, і щодо безбар'єрності та доступності, а також якості будівництва ми дотримаємось європейських норм, якщо будемо відбудовувати Україну паралельно з вступом до ЄС", – сказав Нефьодов в етері Еспресо.



Він додав, що міста необхідно робити зручними для жителів, а інфраструктура має бути створена на високому якісному рівні: "Основне завдання не просто підрахувати цю абстрактну цифру збитків, а підготуватись до того, що не потрібно відновлювати все камінчик до камінчика. Нам потрібно відбудовувати те, що дійсно необхідне. Наприклад, коли ми будуємо нові лікарні, потрібно передовсім вкладати в обладнання та лікарів. Окрім того, нам треба дотримуватись всіх стандартів урбаністики й будувати не бетонні хащі, а сучасні комфортні зелені міста – такі, які мільйони українських тимчасово переміщених осіб бачать зараз в Європі".



Додамо, що світовий банк надасть $4,8 млрд на відбудову України

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін разом зі світовими експертами розробляє план відновлення України. На післявоєнну відбудову країни буде потрібно щонайменше $600 млрд





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