ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування щодо ексдиректора Укрспецекспорту Саламатіна
Вищий антикорупційний суд 15 серпня надав НАБУ і САП дозвіл на здійснення спецрозслідування щодо ексдиректора Укрспецекспорту у справі про корупцію в структурі
Про це йдеться на сайті НАБУ.
"15 серпня 2023 року Вищим антикорупційним судом НАБУ і САП надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього генерального директора компанії "Укрспецекспорт", а пізніше - генерального директора концерну "Укроборонпром", Міністра оборони України та Радника Президента України", - йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що підозрюваний у період з 2010 по 2012 рік, обіймаючи посади гендиректора ДК "Укрспецекспорт" та очільника ДК "Укроборонпром", у змові з іншими особами організував підготовку і підписання агентської угоди з компанією нерезидентом та низки додаткових угод та актів приймання виконаних робіт.
Зазначається, що ці документи містили свідомо неправдиві відомості про надані агентські послуги та стали підставою для сплати "агенту" понад $23,8 млн, що на той час складало понад 190 млн грн.
Окрім того, НАБУ і САП досліджують й інші епізоди можливої корупційної діяльності за участю підозрюваного, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
НАБУ напряму не називає імені підозрюваного, проте, вочевидь, мова йде про Дмитра Саламатіна, який обіймав усі вищезазначені посади. У 2010 році Саламатін, ще за каденції експрезидента Януковича, перебував на посаді гендиректора "Укрспецекспорту". У 2011 його було призначено гендиректором "Укроборонпрому".
У лютому 2012 року указом Януковича Саламатіна призначили міністром оборони України. З грудня 2012 до 2014 року він був радником Януковича.
- У листопаді 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував ексміністра часів президентства Віктора Януковича Дмитра Саламатіна.
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