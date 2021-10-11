ВАКС продовжив домашній арешт екссудді Чаусу

Про це повідомила пресслужба суду у коментарі Укрінформу.

“ВАКС продовжив до 14 грудня строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і строк дії обов’язків”, - йдеться у повідомленні.



Чаус зобов’язаний прибувати на першу вимогу до детектива, не відлучатися без дозволу з Києва, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватись зі свідками, здати закордонні паспорти та носити е-браслет.