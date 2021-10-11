ВАКС продовжив домашній арешт екссудді Чаусу
Вищий антикорупційний суд продовжив до 14 грудня термін цілодобового домашнього арешту екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу
Про це повідомила пресслужба суду у коментарі Укрінформу.
“ВАКС продовжив до 14 грудня строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і строк дії обов’язків”, - йдеться у повідомленні.
Чаус зобов’язаний прибувати на першу вимогу до детектива, не відлучатися без дозволу з Києва, повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватись зі свідками, здати закордонні паспорти та носити е-браслет.
- Зазначимо, що детективи НАБУ викрили суддю на хабарі $150 тисяч у 2016 році. Ним виявився суддя Дніпровського районного суду м. Києва Микола Чаус, що арештовував Геннадія Корбана.
- На початку квітня цього року Миколу Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Як з’ясувало "Слідство.Інфо" спільно з колегами з RISE Moldova, до цієї спецоперації можуть бути причетні українські розвідники та силовики. Досі про його місце перебування нічого не відомо.
- 30 липня екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- 3 серпня НАБУ повідомило, що затримало Чауса в лікарні "Феофанія".
- 4 серпня ВАКС відправив Чауса під домашній арешт.
- 16 серпня його залишили під домашнім арештом.
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