Про це інформує Центр протидії корупції.

Повідомляється, що 26 липня таке рішення ухвалили судді Олег Ткаченко, Віталій Дубас та Олена Танасевич.

"Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора САП щодо покладення додаткових обов'язків на обвинувачених Труханова, Вугельмана, Спектора, Родіонова та Шкрябая у справі заводу "Краян"", - йдеться в заяві.

Був оголошений лише короткий текст рішення. Як наслідок, в обвинувачених залишилися запобіжні заходи у вигляді застави, але без додаткових обов’язків.

Справа Труханова

Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси. 4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.

25 квітня ВАКС застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.

4 травня ВАКС взяв Геннадія Труханова під варту із правом внесення застави. Після проведеної Трухановим ночі в СІЗО, заставу за нього вніс депутат його партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

16 травня суд залишив чинним запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відмовившись збільшити розмір застави до 50 млн гривень.

19 липня стало відомо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов вже перебував без електронного браслета.