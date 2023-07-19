З Труханова зняли електронний браслет, - прокуратура
Міський голова Одеси Геннадій Труханов вже перебуває без електронного браслета
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу САП.
За словами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, термін цього запобіжного заходу (прим. - електронного браслета) сплив.
САП клопотала про продовження, але суд не розглянув клопотання у відповідні терміни.
Справа Труханова
Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.
З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси. 4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.
25 квітня ВАКС застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.
4 травня ВАКС взяв Геннадія Труханова під варту із правом внесення застави. Після проведеної Трухановим ночі в СІЗО, заставу за нього вніс депутат його партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.
16 травня суд залишив чинним запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відмовившись збільшити розмір застави до 50 млн гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе