З Труханова зняли електронний браслет, - прокуратура

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу САП.

За словами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, термін цього запобіжного заходу (прим. - електронного браслета) сплив.

САП клопотала про продовження, але суд не розглянув клопотання у відповідні терміни.

Справа Труханова

Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси. 4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.

25 квітня ВАКС застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.

4 травня ВАКС взяв Геннадія Труханова під варту із правом внесення застави. Після проведеної Трухановим ночі в СІЗО, заставу за нього вніс депутат його партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

16 травня суд залишив чинним запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відмовившись збільшити розмір застави до 50 млн гривень.