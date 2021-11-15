Вакцина другого покоління: у Швейцарії випробують пластир з мікроголками проти COVID-19
У Швейцарі британська компанія Emergex проведе клінічні випробування вакцини від COVID-19 у вигляді пластира з мікроголками
Про це повідомляє The Guardian.
Компанія Emergex розробила пластир із мікроголками, який зможе забезпечити більш тривалий імунітет від коронавірусу, ніж звичайна вакцина.
Такий пластир вводить Т-клітини (це лімфоцити, що відіграють центральну роль у здійсненні клітинної специфічної імунної відповіді), які убивають заражені клітини в організмі одразу після інфікування. Це запобігає розповсюдженню вірусних молекул в організмі.
Різниця між пластирем та звичайними вакцинами така: вакцина допомагає організму виробити антитіла, які прилипають до вірусу і зупиняють інфікування клітин ним. Кількість антитіл з часом зменшується, тому потрібно робити додаткові щеплення. Натомість, Т-клітини із пластеру знаходять і знищують інфіковані клітини.
Також перевага пластира у тому, що його можна зберігати до трьох місяців при кімнатній температурі.
Перші випробування на людях проведуть у Лозанні за участю 26 осіб. Вони отримають високі та низькі дози експериментальної вакцини починаючи з 3 січня.
Проміжні результати очікують уже в червні 2022 року.
Однак зазначається, що такий вид щеплення від Emergex буде доступний не раніше 2025 року. Інші COVID-вакцини розробили за кілька місяців, оскільки була надзвичайна ситуація. Зараз її немає, тому випробування проводитимуть у звичайному ритмі.
- Як повідомлялося раніше, у Великій Британії почнуть щеплювати третьою дозою COVID-вакцини людей від 40 до 49 років.
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