У Великій Британії почнуть щеплювати третьою дозою COVID-вакцини людей від 40 до 49 років

Про це повідомляє The Guardian.

Голова Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації у Великій Британії професор Вей Шен Лім заявив, що третю (бустерну) дозу вакцини від COVID-19 зможуть отримати усі громадяни віком від 40 до 49 років.



Незалежно від того, яку вакцину вони отримали у перших двох дозах, використовувати для третього щеплення можна Pfizer або Moderna.

Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів запевнило, що усі наявні у Великій Британії COVID-вакцини ефективні та безпечні. Виконавча директорка агентства Джун Рейн сказала, що найпоширеніші побічні ефекти від вакцини - біль у руці, головний біль або втома - не становлять великої загрози здоров’ю.

"Бустерні дози почали впроваджувати людям у віці 50 років і старше з вересня. Наш ретельний огляд даних показав, що бустерні дози ефективні", - зазначила Рейн.