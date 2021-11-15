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Ізраїль дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років

15 листопада, 2021 понедiлок
10:05
Світ вакцинація дітей

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило вакцинацію дітей віком 5-11 років від COVID-19 препаратом Pfizer

Про це повідомляє Укрінформt.

Рішення про вакцинацію дітей ухвалили після голосування старших радників міністерства охорони здоров’я.

Гендиректор МОЗ Нахман Аш зазначив, що інформація, надана Pfizer, під час клінічного дослідження довела ефективність 91% у запобіганні захворюванню на коронавірус дітей віком 5-11 років. 

Чиновник наголосив, що на думку більшості експертів, користь від вакцинації дітей перевищує ризики.

Загалом у Ізраїлі один раз вакциновані проти коронавірусу понад 6,2 млн. осіб, другу дозу мають понад 5,7 млн. Щеплено третьою дозою більш, ніж 4 млн. громадян.

  • 11 листопада повідомлялося, що Ізраїль першим у світі перевірить готовність країни до нових штамів коронавірусу.

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Ізраїль
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