Вантажівка з російськими військовими потрапила у ДТП на окупованому Донбасі, 16 загиблих
На окупованій території Донецької області зіткнулися вантажівка з військовослужбовцями РФ та мікроавтобус. Є загиблій й постраждалі
Про це повідомляють так звані екстрені служби, передає ТАСС.
"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали", - йдеться в повідомленні.
ДТП сталася у Шахтарському районі Донецької області.
Згодом стало відомо, що число постраждалих зросло до шести. Деякі перебувають у реанімації у тяжкому стані.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.56
Купівля 39.56Продаж 40.26
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе