Про це повідомляють так звані екстрені служби, передає ТАСС.

"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали", - йдеться в повідомленні.

ДТП сталася у Шахтарському районі Донецької області.

Згодом стало відомо, що число постраждалих зросло до шести. Деякі перебувають у реанімації у тяжкому стані.

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