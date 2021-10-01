Вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії Маска успішно сів на воду біля Флориди

Про це повідомляє пресслужба компанії у Twitter.

Корабель відстикувався від Міжнародної космічної станції, у складі якої пробув місяць.

Cargo Dragon доставив близько 2900 кг вантажу, в тому числі результати експериментів, які провели на МКС,

Це єдиний космічний корабель для МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

Наступний запуск запланований на початок грудня.

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