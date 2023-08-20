Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Цього тижня ворог запустив нову порцію фейків. ЦПД виділив сім фактів неправдивої інформації.

Зокрема про те, що Україна буцімто зламала зуби об Росію, тому Захід має згадати про переговори щодо так званого мирного врегулювання війни. Водночас якщо не станеться ескалації, як поширюють деякі пропагандисти, то "конфлікт" в Україні може закінчитися вже цього року через повне виснаження ЗСУ. Ці дані теж є неправдивими.

Серед наративів ворога була інформація про те, що варшавська влада нібито втомлюється від польсько-української псевдодружби. Натякаючи на майбутні суперечності між владою двох країн. У Центрі наголошують, що це фейкова інформація.

Також серед поширених повідомлень у російських та світових засобах масової інформації фейком є:

Після контрнаступу Україна матиме понад 60 тис. загиблих, яким немає готової заміни.

Ніхто не знає напевне, чи українські військові все ще підтримують Зеленського, найімовірніше, вони можуть взяти справу у свої руки й Зеленського буде усунено.

Знищення поставлених Україні сучасних західних озброєнь слугує гарною рекламою російської зброї, демонструючи суттєве відставання Заходу від Росії.

Американці допомагали фінансувати український уряд, який є прямим і гордим спадкоємцем нацистів, та його війну проти власних російськомовних громадян.

Раніше Еспресо писало про добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня.