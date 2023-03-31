Варшава засудила затримання журналіста The Wall Street Journal і застерегла своїх громадян від поїздок у РФ
Міністерство закордонних справ Республіки Польща відреагувало на затримання в Росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича
Про це йдеться в заяві речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни
"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює рішучий протест проти затримання в Росії журналіста Евана Гершковича і вимагає його негайного звільнення", – йдеться в повідомленні.
У МЗС Польщі додали, що "репресивні дії російської влади щодо журналістів, спортсменів і науковців, які виконують свої професійні обов’язки, мають отримати адекватну відповідь". І вкотре застерегли громадян Польщі від будь-яких поїздок до Російської Федерації.
- ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Видання закликало США видворити посла Росії.
- У Білому домі висловили глибоку стурбованість повідомленнями про затримання Гершковича й закликали громадян США покинути РФ
- Президент США Джо Байден також прокоментував затримання журналіста
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