Про це йдеться в заяві речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща висловлює рішучий протест проти затримання в Росії журналіста Евана Гершковича і вимагає його негайного звільнення", – йдеться в повідомленні.

У МЗС Польщі додали, що "репресивні дії російської влади щодо журналістів, спортсменів і науковців, які виконують свої професійні обов’язки, мають отримати адекватну відповідь". І вкотре застерегли громадян Польщі від будь-яких поїздок до Російської Федерації.